Com Bolsonaro e Damares, políticas para mulheres têm o menor investimento em cinco anos

247 - O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) apontou que a Secretaria de Políticas Nacionais para Mulheres, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, teve o maior valor autorizado para ser gasto desde 2017, R$ 124,3 milhões, mas o dinheiro usada foi de R$ 36,5 milhões, o mais baixo em cinco anos. Os números foram publicados pelo portal Uol.

De acordo com a pesquisa, 2021 caminha para alcançar um patamar ainda menor. Nos primeiros seis meses deste ano, foram gastos R$ 13,9 milhões, R$ 1,47 milhão a menos na comparação com o mesmo período do ano passado.

A análise foi feita a partir de levantamento de dados disponíveis no portal Siga Brasil, um sistema de informações sobre orçamento público federal disponível no site do Senado. As estatísticas tiveram inflação corrigida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), para garantir que os dados fossem comparáveis.

