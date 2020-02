Com Bolsonaro e Moro, PF reduz operações em 15% e não bate meta

O número de operação em 2019 foi de 536 ações, queda de 15% na comparação com o ano anterior e abaixo da meta de 577 previstas pelo Ministério da Justiça edit

247 - Subordinada ao ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Federal reduziu o número de operações especiais, com um valor abaixo da meta estabelecida pela pasta, sendo o menor volume desde 2015. Houve 536 ações deflagradas no ano passado, queda de 15% na comparação com o ano anterior e abaixo da meta de 577 previstas pelo Ministério da Justiça.

De acordo com reportagem do Uol, entidades de classe dos delegados (ADPF) e dos agentes da corporação (Fenapef) avaliam que a queda na quantidade de operações foi consequência das instabilidades na direção da polícia, da redução de servidores e do orçamento disponível.

O ex-juiz da Lava Jato que não há prejuízos no enfrentamento ao crime de colarinho branco "quando nos preocupamos com a qualidade das operações e não com a quantidade", porque a polícia foca em "alvos estratégicos"