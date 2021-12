Com Bolsonaro, investimentos em educação caíram em todas as áreas, da básica ao ensino superior

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro reduziu os investimentos em todos os setores da educação no país ao longo de 2021. Somente na educação básica, de acordo com o O Globo, o segmento recebeu recursos da ordem de R$ 6 bilhões este ano, ante R$ 6,9 bilhões em 2020, uma queda de 13%. No ensino superior, os recursos por meio dos empenhos discricionários - não obrigatórios e que o governo tem o poder de cortar - encolheram de R$ 13 bilhões, em 2018, para R$ 8,2 bilhões este ano.

De acordo com a reportagem, os maiores cortes na educação básica foram nos recursos destinados à educação de jovens e adultos (EJA). Em 2018, um ano antes do governo Bolsonaro, esta área havia recebido R$ 76 milhões, contra R$ 4 milhões repassados este ano, uma queda acumulada de 94%. “A metade do que foi gasto no ano passado, que já tinha sofrido uma drástica redução para R$ 8 milhões. Essa rubrica chegou a ultrapassar a casa de R$ 1 bilhão em 2013”, destaca o texto.

Na educação infantil, o valor de R$ 207 milhões apontado em 2018, caiu para R$ 96 milhões neste exercício. Em 2019, os investimentos somaram R$ 128 milhões e, em 2020, R$ 111 milhões. Os recursos destinados à abertura de novas escolas também passaram de R$ 117 milhões em 2018 para apenas R$ 49 milhões em 2021.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE