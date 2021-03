Com Bolsonaro isolado, Congresso é pressionado a assumir com governadores combate a Covid- 19

O Congresso Nacional está sendo pressionado a se juntar aos governadores no combate à Covid-19, diante da omissão de Jair Bolsonaro e da má condição de seu governo na maior crise sanitária e humanitária do país edit

247 - Diante da má condução do governo Bolsonaro no combate à pandemia de Covid-19, está em pleno desenvolvimento uma articulação para colocar a cúpula do Congresso no comando do combate à crise da Covid-19, com o apoio dos governadores.

Até mesmo o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, notório por sua incompetência à frente da pasta, que tem pedido ajuda a gestores locais, poderia também ser instado a não mais seguir a cartilha negacionista de Jair Bolsonaro.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, a costura política tem sido feita nos bastidores e com cuidado para não provocar a ira do titular do Executivo.

A articulação envolvendo o Congresso parte de dois entendimentos em meio ao colapso nacional da saúde. Primeiro, os governadores querem evitar o desgaste de atuar sozinhos no pico da pandemia. Segundo, a polarização de Bolsonaro com eles chegou a um ponto em que a única forma de ter uma ação nacional é com o Legislativo junto, enfatiza a coluna.

Com Bolsonaro isolado, o plano é que os governadores se juntem aos parlamentares para atuarem em conjunto contra o avanço da Covid-19, coordenando ações contra a pandemia e esvaziando as ordens negacionistas de Bolsonaro, tomando medidas para a fabricação e compra de vacinas, abertura de leitos de UTI, aquisição de equipamentos suficientes para hospitais, e tomada de medidas de restrição da circulação de pessoas para frear a transmissão do vírus. O Judiciário também seria acionado.

