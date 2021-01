Com Bolsonaro, matrículas em creches públicas registram 1ª queda em 20 anos

Número de crianças com até 3 anos matriculadas em creches públicas em 2020 foi de 2.443.303, queda de 0,6% em relação a 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Os dados do Censo Escolar 2020 apontam que o número de matrículas nas creches públicas caiu pela primeira vez em 20 anos. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o número de crianças com até 3 anos matriculadas em creches públicas em 2020 foi de 2.443.303, queda de 0,6% em relação ao primeiro ano do governo Jair Bolsonaro.

Entre 2000 e 2019, o Brasil registrou um crescimento médio anual de 8% no total de matrículas, com cerca 98.650 vagas por ano. No ano passado, porém, foram perdidas 13.280 vagas públicas. Por determinação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) os dados do censo refletem o período antes do dia 11 de março de 2020, quando teve início a pandemia do novo coronavírus e no momento que antecedeu a interrupção das aulas.

A rede privada também perdeu alunos em 2020. A nas matrículas foi de 7%, chegando a 1.208.686 de alunos. Juntas, as redes de creches públicas e privadas registraram um total 3.651.989 matrículas, uma queda de 3%.

