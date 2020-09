Com Brasil em chamas, Ibama diz que vive crise financeira

247 - Em meio aos enormes incêndios no Pantanal e na floresta amazônica, além do aumento do desmatamento na região, o Ibama enviou ofício aos seus superintendentes nos Estados, coordenadores e diretores na última quinta-feira (10) informando-os que a instituição enfrenta "indisponibilidade de recursos financeiros" e comunicando que haveria atrasos nos pagamentos.

O ofício, obtido por Rubens Valente, do UOL, diz que a crise financeira do órgão impacta o Prevfogo (Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais), setor criado em 1989 para evitar incêndios nas florestas como os que acontecem neste momento.

Nem o Ibama e nem o Ministério do Meio Ambiente se manifestaram sobre o ofício.

