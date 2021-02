Com candidatura avulsa, Marília Arraes é eleita 2ª secretária da Câmara

Marília Arraes concorreu de forma avulsa, sem o apoio formal do partido que escolheu por maioria indicar João Daniel edit

247 - A deputada Marília Arraes (PT-PE) foi eleita, nesta quarta-feira (3), em segundo turno, para o cargo de 2ª secretária da Câmara dos Deputados para o próximo biênio (2021-2022). A deputada venceu, por 192 votos a 168, o deputado federal João Daniel (PT-SE), o nome indicado formalmente pelo PT.

Marília rebateu pelas redes sociais as especulações de que sua candidatura tinha como pan de fundo um alinhamento cm Arthur Lira (PP-AL). "Essa decisão não tem nenhuma relação com articulações vinculadas a candidatura do deputado federal Arthur Lira à Presidência da Câmara. É fundamental abrir espaços para parlamentares jovens, mulheres e outros grupos minoritários", destacou.

A 2ª secretaria tem como função tratar das relações internacionais da Câmara, principalmente da emissão de passaportes, além de cuidar dos programas de estágio oferecidos pela instituição.

Minha decisão em disputar a eleição para compor a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados foi para somar à frente ampla de apoio a candidatura do deputado Baleia Rossi, em defesa da Democracia e à luta anti-Bolsonaro. Minha indicação aconteceu a partir do consenso da bancada do PT. February 1, 2021

Essa decisão não tem nenhuma relação com articulações vinculadas a candidatura do deputado federal Arthur Lira à Presidência da Câmara. É fundamental abrir espaços para parlamentares jovens, mulheres e outros grupos minoritários. — Marília Arraes (@MariliaArraes) February 1, 2021





