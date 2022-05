Com Ciro fora do pleito, Lula seria eleito no primeiro turno, diz pesquisa Quaest

Pesquisa Genial/Quaest aponta que Lula tem 50% e 51% das intenções de voto nos dois cenários pesquisados sem a participação do pedetista edit

247 -Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) aponta que o ex-presidente luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria eleito no primeiro turno caso Ciro Gomes (PDT) desistisse de disputar a eleição para a Presidência da República. De acordo com o levantamento, Lula tem 50% e 51% das intenções de voto nos dois cenários pesquisados sem a participação do pedetista.

Na pesquisa estimulada sem a inclusão do nome de Ciro, Lula registra 50% da preferência do eleitorado, contra 33% de Jair Bolsonaro (PL). João Doria (PSDB) marca 5% das intenções de voto e os votos brancos, nulos ou eleitores que não vão votar somam 9%. os indecisos chegam a 3%.

Nesse cenário, os nomes dos pré-candidatos André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Ávila (Novo) e Luciano Bivar (União Brasil) também foram retirados da pesquisa.

No segundo cenário pesquisado, sem Ciro e sem Doria, Lula tem 51%; Bolsonaro, 33% e Simone Tebet, 4%. Os votos em branco, nulos e eleitores que não vão votar totalizam 9% e os indecisos, 3%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas de 27 estados, face a face, entre os dias 5 a 8 de maio. O índice de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01603/2022.

