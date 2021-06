Com crescente rejeição, Bolsonaro organiza motociatas para reagrupar base

247 - Com crescente rejeição, Jair Bolsonaro tem realizado motociatas para reagrupar base política. A atividade já ocorreu em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e, neste sábado, 26, em Chapecó. Segundo reportagem do jornal O Globo, “há na organização dos passeios [...] militantes com pretensões políticas e integrantes de motoclubes”.

A reportagem informa que são mais de quatro mil motoclubes no Brasil. Bolsonaro aproveita o grupo para levantar promessas para as reivindicações do setor, como flexibilizações nas regras de trânsito. A cultura dos grupos de motociclistas é exportada dos Estados Unidos, onde também servem com base para a extrema-direita - como o ex-presidente Donald Trump.

“Os clubes de motocicleta não são populares, são extremamente restritos a uma maioria de homens que podem bancar motos caras, por uma demografia que ficou conhecida por apoiar Bolsonaro. É um movimento que tem conexão com ideais que surgem nos EUA no pós-guerra. Existe uma conexão que já foi evocada também por governantes nacionalistas como Mussolini, Putin e Trump”, disse o professor da Universidade da Virgínia, nos EUA, David Nemer.

Rejeição

Pesquisa inédita feita entre os dias 17 e 21 de junho com 2002 pessoas de todos os estados do país pelo Ipec, o sucessor do Ibope Inteligência, revela a forte erosão do apoio eleitoral de Jair Bolsonaro: 43% dos que votaram nele em 2018 declaram que não votam mais nele.

Esta mesma pesquisa revela que 26% dos eleitores que votaram em Bolsonaro declaram agora que votariam em Lula em 2022.

Recente pesquisa Fórum, realizada em parceria com a Offerwise, mostra que mais da metade da população brasileira (52,2%) desaprova o governo de Jair Bolsonaro. Somente 32,8% dos entrevistados aprovam sua gestão e 15% não sabem responder.

Esse índice se mantém estável desde novembro do ano passado, quando a aprovação do governo despencou e vem caindo. Em outubro do ano passado, 51,9% dos brasileiros diziam aprovar o governo e 48,1% desaprovavam.

