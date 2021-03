Com demissão quase certa de Ernesto Araújo, diplomatas querem pragmatismo de volta na política externa

247 - Grande parte do corpo diplomático do Itamaraty considera que Ernesto Araújo não tem mais condições de permanecer no posto de chanceler. A discussão que se encontra agora na ordem do dia entre esses profissionais é o alcance das mudanças na política externa brasileira depois da demissão do ministro.

Ernesto Araújo está isolado do mundo político, de boa parte do corpo diplomático, de setores das Forças Armadas e do empresariado, principalmente do agronegócio. Seu apoio se restringe ao grupo de extrema direita em torno de Jair Bolsonaro, principalmente seu filho Carlos.

A política de extrema direita implantada no Itamaraty por Ernesto Araújo desagradou a maioria dos diplomatas, informa a Folha de S.Paulo. O atual chanceler é visto como alguém que queimou o capital diplomático acumulado pelo Itamaraty ao longo de décadas.

Diplomatas especulam que a política externa brasileira poderá voltar a ser pragmática, a partir da demissão de Ernesto Araújo.

