Com demora de Bolsonaro e Pazuello, grupo de governadores tentará comprar vacina diretamente com laboratórios

Um grupo de governadores anunciou nesta sexta-feira (19), que tentará realizar compra de vacinas contra a covid-19 diretamente com os laboratórios. A decisão, anunciada pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), se deve à demora de Bolsonaro e Pazuello no atendimento de suas demandas. Segundo o governador do Piauí, a iniciativa conta com o apoio de outros 16 governadores edit

247 - O governador do Piauí anunciou nesta sexta-feira (19), que devido à demora do governo Bolsonaro em atender às demandas dos governadores, estes tentarão adquirir vacinas diretamente com os laboratórios. “Nossa responsabilidade é garantir mais vacinas para imunizar a população mais cedo. Nossa meta é alcançar 25% da população imunizada em abril. É isso que vai reduzir hospitalização e óbito. É isso que vai salvar vidas”, disse Dias em vídeo divulgado pela sua assessoria de imprensa. Até esta sexta-feira, o Brasil havia vacinado 5,7 milhões de pessoas, o que representa 2,7% da população total.

Segundo Dias, a decisão de buscar alternativas para o fornecimento de vacinas foi comunicada ao Ministério da Saúde, que teria aberto a possibilidade de reembolsar os Estados pela aquisição. Aprovaram a compra direta das vacinas os Estados do Piauí, Espírito Santo, Amapá, Pará, Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraíba, Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Acre e Bahia, informa O Estado de S.Paulo.

