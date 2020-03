247 - Na última terça-feira (3), Jair Bolsonaro retirou por tempo indeterminado a competência delegada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para a prática de atos de administração do Orçamento .

Essa decisão de esvaziar os poderes de Guedes na execução do Orçamento e concentrá-los na Presidência da República, deixa o titular do Palácio do Planalto mais exposto a questionamentos sobre o cumprimento de normas fiscais. O perigo de impeachment aumenta, com a ampliação das possibilidades de remanejamento ilegal de despesas.

Informações do Painel da Folha de S.Paulo