Com economia sem rumo, Bolsonaro que usar inflação em países com presidentes de esquerda para atacar Lula

247 - A campanha de Jair Bolsonaro vai ignorar a escalada inflacionária no Brasil e utilizar a inflação de países que possuem presidentes de esquerda, como a Venezuela e Argentina, para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a disputa presidencial. “A ideia é tentar incutir o vírus do medo da escalada da inflação num eventual governo Lula”, destaca a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação no Brasil chegou a 10,07%, mesmo com a deflação de 0,68% registrada em julho. Nesse recorte, o Brasil registra a quarta maior taxa de inflação entre os países do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.

