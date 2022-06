Com economia sem rumo, custo da cesta básica chega a 55% do salário mínimo

Apoie o 247

247 - Um levantamento realizado com base em dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e divulgado pela CNN Brasil aponta que o preço médio da cesta básica no Brasil, hoje de R$ 663,29, representa cerca de 55% do salário mínimo de R$ 1.212. Segundo o estudo, o valor médio da cesta básica em 2022 acumula o maior percentual já registrado desde 2004, quando este índice era de cerca de 58% do salário mínimo.

“Quando a alimentação ocupa um espaço maior do salário, significa que estão perdendo poder de compra. Ou seja, elas dão preferência para os alimentos e gastos básicos, e sobra menos dinheiro para consumir. Então gasta mais em alimento, mas gasta menos com locomoção, cultura, educação, vestuário. No fim das contas, a população mais pobre fica desassistida”, diz o professor Alberto Ajzental, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo ele, os gastos com alimentação entre as famílias mais pobres, com renda entre um e cinco salários mínimos, chegam a até 35% dos ganhos.

A reportagem destaca, ainda, que entre os anos de 2012 e 2018, a cesta básica atingiu o menor custo em relação ao salário, chegando a representar 40% do ganho mensal.

