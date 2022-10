Com eleição de bolsonaristas radicais, STF pode fazer guinada à direita e ao conservadorismo

Ministros do Supremo temem que a eleição de críticos da Corte escale a crise com Bolsonaro. Diagnóstico é de que o STF pode mudar de postura edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) viram com preocupação a eleição para o Congresso Nacional de diversos críticos da Corte, segundo a Folha de S. Paulo. Há o temor de que nos próximos anos, com a possível reeleição de Jair Bolsonaro (PL), a Corte seja levada a uma escalada da crise institucional.

"A avaliação feita em conversas reservadas é que a vitória expressiva de nomes que se notabilizaram por ataques ao tribunal representa um recado que deve ser levado em consideração", diz a reportagem.

>>> Lula está sendo chantageado pelo 'mercado': querem o ministério da Fazenda e a manutenção dos dividendos da Petrobrás

O diagnóstico é de que o Supremo pode mudar de postura, fazendo uma guinada à direita e ao conservadorismo e deixando de ser uma barreira para abusos de Bolsonaro.

Há avaliação, por outro lado, de que Bolsonaro, se reeleito, não terá força no Senado nem para depor ministros do STF e nem para aumentar o número de integrantes do tribunal. "No entanto, Bolsonaro viu aumentar seu poder de pressão e conseguiu alterar a correlação de forças entre os Poderes. Nos bastidores, a análise de parte da corte é que um cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito será mais confortável para o tribunal, mas não o suficiente para desarmar totalmente a ofensiva bolsonarista contra a cúpula do Judiciário".

Há inclusive uma pressão para que o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, já mude de postura. Ele é o principal desafeto de Bolsonaro no Judiciário. Já entre integrantes do Supremo, a visão é de que "o magistrado tem que aguardar o desfecho da eleição. Durante o pleito, deve agir contra Bolsonaro apenas em casos mais graves, ainda de acordo com membros do tribunal".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.