Com entrada de Lula em 2022, Huck vê Ciro como seu novo concorrente

247 - Entre os efeitos provocados pelo discurso do ex-presidente Lula, na última quarta-feira (10), as especulações em torno dos eventuais candidatos à presidência para 2022 ganharam novos contorno.

Aliados próximos do apresentador Luciano Huck, um dos cotados, dizem que a entrada do ex-presidente Lula no cenário de 2022 abriu uma larga avenida para a evolução de um candidato do "centro expandido" —e que é chegada a hora, portanto, de "começar a conversar". A informação é da jornalista Thaís Oyama, do UOL.

"Para conselheiros de Huck, o apresentador é quem hoje reúne as melhores condições para liderar esse "centro expandido", composto por um arco de nomes que incluiria de liberais reformistas a representantes da centro-esquerda", destaca a jornalista.

Segundo ela, se antes esses aliados enxergavam no ex-juiz Sergio Moro o principal concorrente de Huck para ocupar o vértice desse arco, agora, com as revelações da Operção Spoofing e os desdobramentos no Supremo Tribunal Federal (STF), as preocupações têm outro nome: o do ex-governador Ciro Gomes, do PDT.

"Se o Ciro fizer movimentos em direção à centro-esquerda, poderá se viabilizar como terceira via", afirma um dos principais conselheiros de Huck.

Apesar das especulações, Luciano Huck também se tornou um possível sucessor do apresentador Fausto Silva, nas tardes de domingo da Globo, desde que ele anunciou seu desligamento da emissora, o que ocorrerá no fim deste ano. Esta semana, Huck e Fausto se encontraram em São Paulo.

