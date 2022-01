Com entrega de doses, 12 capitais definem data para vacinação infantil

Apoie o 247

Metrópoles - A vacinação infantil contra a Covid-19 no Brasil começará neste fim de semana. Doze capitais já anunciaram em qual dia pretendem iniciar a aplicação das doses para crianças de 5 a 11 anos, segundo levantamento do Metrópoles. As datas variam entre 14 e 19 de janeiro.

As primeiras doses da vacina da Pfizer para este público começaram a chegar aos estados nesta sexta-feira (14/1). O Ministério da Saúde permitiu a vacinação de crianças de 5 a 11 anos em 6 de janeiro.

Veja as datas da vacinação infantil por capital:

Porto Velho: 17/1

Maceió: 17/1

Salvador: 15/1

João Pessoa: 16/1

Teresina: 17/1

Goiânia: 17/1

Campo Grande: 15/1

Distrito Federal: 16/1

Vitória: 15/1

São Paulo: 17/1

Rio de Janeiro: 17/1

Porto Alegre: 19/1

