Com filas, espera para entrar no Bolsa Família chega a 10 meses

O governo Jair Bolsonaro alega falta de orçamento para colocar novas pessoas no Bolsa Família. O ministério da Cidadania afirmou que está sendo discutida a transferência de mais dinheiro para o programa edit

247 - O programa Bols Família vem tendo redução na quantidade de famílias atendidas. As filas que estavam zeradas voltaram a existir. O governo alega falta de orçamento para colocar novas pessoas. A perspectiva é que haja aumento do orçamento para 2020, inicialmente previsto em R$ 30 bilhões, para inclusão de famílias e pagamento do 13° salário.

O Ministério da Cidadania informou que o governo federal discute uma proposta de reformulação do programa, com a previsão de incremento dos recursos para o Bolsa Família. A pasta não cita prazos.

"Nos últimos meses, houve redução no número de inclusões de famílias, o que deve ser normalizado com a conclusão dos estudos de reformulação do Bolsa Família. O número de beneficiários a cada mês flutua mensalmente em virtude dos processos de inclusão, exclusão e manutenção de famílias", informa ele em entrevista ao Uol.

"A proposta de reformulação do programa que está sendo discutida pelo governo federal já prevê incremento dos recursos para o Bolsa Família", diz a pasta.