Com fome e desemprego, Bolsonaro prepara cortes em área social para dar cargos a padrinho de Flávio

247 - Sempre priorizando seu clã, Jair Bolsonaro deve assinar nos próximos dias um decreto que prevê mudança na estrutura de cargos do Ministério da Cidadania, responsável por toda a área social do governo.

Segundo reportagem do portal UOL, o texto prevê redução no tamanho de áreas técnicas responsáveis pela política de Assistência Social e pelo combate a fraudes para dar 30 novos cargos subordinados a Marcelo Reis Magalhães, secretário especial do Esporte e padrinho de casamento do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho mais velho do DE Bolsonaro e acusado de desviar dinheiro com o esquema da “rachadinha”, adquirindo também imóvel de seis milhões de reais, seis vezes a mais do que seu patrimônio declarado.

O benefício de Bolsonaro ao seu clã ocorre no momento mais grave da pandemia e também da crise econômica, que agrava o cenário de fome e desemprego no país.

A reportagem indica que, por meio do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), o número de cargos comissionados da Secretaria Especial do Esporte subirá de 80 para 110. A reportagem confrontou o quadro demonstrativo de cargos contido na minuta do decreto com a última relação de ocupantes desses postos, publicada pela pasta em outubro de 2020.or meio do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), o número de cargos comissionados da Secretaria Especial do Esporte subirá de 80 para 110. A reportagem confrontou o quadro demonstrativo de cargos contido na minuta do decreto com a última relação de ocupantes desses postos, publicada pela pasta em outubro de 2020.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.