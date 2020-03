Revista Fórum - A denúncia de que uma das páginas voltada para ataques virtuais contra adversários do presidente Jair Bolsonaro tem ligação com o gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), fez o filho do presidente da República dinamitar suas redes nesta quinta-feira (5).

Entre as 6h12 e as 15h50, foram 26 publicações – uma média de um tuíte a cada 22 minutos. Nas mensagens, algumas tentativas de se explicar sobre as informações fornecidas pelo Facebook sobre a autoria da página “Bolsofeios” por parte de Eduardo Guimarães – seu assessor.

