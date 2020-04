Com fundos retidos pelo governo Bolsonaro, setor audiovisual brasileiro pode quebrar

247 - O setor audiovisual tem sido bastante prejudicado com a crise do novo coronavírus, uma vez que não são repassados há um ano os recursos estimados em R$ 724 milhões do Fundo Setorial Audiovisual (FSA), por falta de vontade do governo Bolsonaro. A informação é do portal Brasil de Fato.

A presidente da Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos do Estado do Rio Grande do Sul (APTC), Daniela Strakck, explica que “Houve um boom de uma demanda das TVs pelo conteúdo nacional. O mercado vivia um momento de plena expansão, e aqui, no Rio Grande do Sul, não era diferente. Tivemos uma série de novas produtoras surgindo, realizadores conseguindo fazer os seus primeiros ou segundos longas já financiados pelo Fundo Setorial do Audiovisual ou também por outros editais do Ministério da Cultura”.

Agentes da categoria afirmam que há desprezo e perseguição ao setor desde que Bolsonaro assumiu. E ainda com os recursos travados por falta de vontade política, os impactos gerados pela crise do novo coronavírus têm sido intensificados.

A FSA foi criada em 29 de dezembro de 2006, pertence ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), e tem como objetivo estimular a produção do cinema independente, distribuição de obras audiovisuais e produção em parceria com outros países.

