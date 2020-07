Com futuro incerto do partido Aliança, PSL espera reaproximação de Bolsonaro para neutralizar radicalismos

247 - Após a incerteza da criação do Aliança pelo Brasil, deputados do PSL fazem um movimento para reaproximar Jair Bolsonaro do partido. A expectativa dos dirigentes da legenda que abrigou Bolsonaro no processo eleitoral de 2018 é de reunificação ainda nas próximas semanas. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

O PSL tem adotado o discurso de que deseja neutralizar o radicalismo das alas antagônicas entre bolsonaristas e bivaristas, que tem Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Carla Zambelli (PSL-SP) de um lado do extremo, contra Joice Hasselmann (PSL-SP) e Júnior Bozzella (PSL-SP) na outra ponta, acrescenta a reportagem.

Há nove meses, Bolsonaro disse para um apoiador “esquecer” Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, e parte da agenda política do partido.

