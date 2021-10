Com histórico de cancelamento de multas, coronel da PM é o novo chefe do ICMBio

O coronel da Polícia Militar de São Paulo Marcos de Castro Simanovic, que atua na Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio vai acumular as duas funções edit

247 - O novo chefe substituto do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é o coronel da Polícia Militar de São Paulo Marcos de Castro Simanovic.

Ele já atua na Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação. e vai passar a acumular os dois cargos, depois da exoneração de Fernando Cesar Lorencini da presidência do órgão, publicada nesta sexta-feira (29).

De acordo com reportagem do Correio Braziliense, Simanovic já atuou diretamente para cancelar processos concluídos de autuações ambientais contra infratores, questionando pareceres de áreas técnicas do próprio ICMBio, que já tinham transitado em todas as instâncias administrativas.

Ainda de acordo com a reportagem, pelo regimento, Simanovic fica no cargo como presidente substituto pelo prazo de 30 dias. Caso nenhuma nova nomeação seja feita nesse período, ele passa a responder como presidente interino.

