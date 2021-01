Com infecção causada por bactérias e fungos, Maguito Vilela segue internado em estado grave

247 - O prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), segue internado em estado grave e sedado para combater uma infecção causada por bactérias e fungos no pulmão.

“Foi identificada infecção bacteriana e fúngica nos pulmões e ele está tomando antibióticos. Quadro é grave pela fragilidade dele. Não teve piora, mas ainda não voltou ao que estava antes”, disse o médico Marcelo Rabahi, de acordo com reportagem do G1.

Maguito, que está internado a 81 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações causadas pela Covid-19, está com a ventilação controlada e vem sendo medicado com drogas vasoativas para controlar a pressão.

Segundo Daniel Vilela, filho de Maguito, o emedebista vem reagindo bem à infecção em função do uso de antibióticos e que a família segue confiante em sua recuperação. Maguito perdeu duas irmãs para a Covid-19 em agosto do ano passado.

