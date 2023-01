Com início do governo Lula, bolsonarismo fica desorientado e desmobilizado, nas ruas e nas redes

Apoie o 247

247 - Menos de uma semana depois de o presidente Lula (PT) ter tomado posse, o bolsonarismo já começa a se esfacelar e se encontra desorientado e desmobilizado, nas ruas e nas redes, diz reportagem da Folha de S. Paulo.

"A base arregimentada pelo ex-presidente refluiu no início do mandato do arquirrival na Presidência, com a agitação virtual longe dos patamares até então comuns e políticos outrora aliados buscando descolamento —num processo que ainda não se sabe se é passageiro ou definitivo", informa o texto.

Apesar de lembrado pelo ex-ministro bolsonarista e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em seu discurso de posse, Bolsonaro foi esquecido pelos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que o apoiaram nas eleições.

Diante da cena de Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto e da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, bolsonaristas radicais que acampavam em frente aos quartéis do Exército passaram a se desmobilizar.

"No Índice de Popularidade Digital (IPD), indicador monitorado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest, Bolsonaro continua em tendência de baixa. Na quinta-feira (6), ele tinha 40,5 pontos na métrica, que vai de 0 a 100. Na campanha, com a popularidade em patamar superior, chegou a marcar 88,1. Lula registrava 67 pontos na quinta", conta a matéria.

