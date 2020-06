Com mais 50 mil mortos pelo coronavírus, Bolsonaro posta comentário do amigo Alexandre Garcia sobre "gripezinha" e cloroquina

247 - Jair Bolsonaro compartilhou um comentário do jornalista Alexandre Garcia na manhã desta segunda (22), dizendo que milhares de vidas poderiam ter sido salvas se não houvesse a politização do uso da cloroquina “só porque o Presidente da República foi o primeiro a aconselhar o uso da hidroxicloroquina”.

“Eu ouço todos os dias depoimentos de pacientes que teve uma ‘gripezinha’ graças a hidroxicloroquina […] Fica todo mundo achando que a OMS é o padrão”, afirmou o jornalista, ex-Globo, enquanto o Brasil ultrapassa a marca de 50 mil mortos pelo coronavírus.

Bolsonaro chegou a classificar a Covid-19 como uma "gripezinha", em março, e também perguntou "e daí?" quando o Brasil atingiu cinco mil mortos pela doença, em abril.

No comentário, o jornalista, defensor de Bolsonaro, elogiou o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello contra o prosseguimento do inquérito das fake news.

“O único soldado de passo certo no batalhão. Foi 10 a 1. Ele perdeu”, disse Garcia, com críticas ao inquérito ser conduzido pelo STF.

