Com mais de 124 mil mortes por covid, Bolsonaro volta a provocar aglomeração e aparece sem máscara

247 - Enquanto o país ultrapsssa os 124 mil óbitos em decorrência da Covid-19, Jair Bolsonaro continua a desfilar pelo país fazendo aglomeração e sem máscara, desrespeitando as recomendações sanitárias. Durante visita à cidade de Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira (SP), região onde passou a infância, nesta quinta-feira (3), Bolsonaro foi cercado por apoiadores, muitos deles sem máscara, que se juntaram à grade de contenção para cumprimentá-lo e tirar fotos antes e depois da cerimônia.

A cidade, com cerca de 19 mil habitantes, já registrou 520 casos do novo coronavírus e está na fase laranja do protocolo de combate à Covid-19 do Estado de São Paulo.

Bolsonaro foi a cidade para anunciar a construção de uma ponte sobre o rio Pariquera-Açu, que receberá um aporte federal de R$ 14,3 milhões. No entanto, nenhuma das autoridades presentes deu detalhes sobre as obras ou quando elas teriam início.

De acordo com a norma editada pelo governo estadual, eventos como os que Bolsonaro participou estão proibidos de ocorrer na região, pois determina que convenções só podem ser realizadas após 28 dias seguidos na fase 3, a amarela.

