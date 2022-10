Com mais de 30%% das urnas apuradas, candidato do União Brasil lidera disputa pelo governo de Rondônia

Apoie o 247

247 - Com 30,92% das urnas apuradas em Rondônia, o Coronel Marcos Rocha (União Brasil) lidera a disputa pelo governo do estado com 38,64% dos votos válidos. Em seguida aparecem o senador Marcos Rogério (PL), com 30,51%, e Léo Moraes (Podemos), 19,44%.

A disputa pelo Senado é liderada pela candidata Mariana Carvalho (Republicanos), com 37,94% dos votos válidos. Jaime Bagattoli (PL) registra 32,18% e Expedito Júnior (PSD) aparece em terceiro lugar (10,395)

Presidente

Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa presidencial em Rondônia com 59,61%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em seguida com 32,21% e Simone Tebet (MDB), 4,17%.

