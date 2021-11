Com mandado de prisão expedido por não pagamento de pensão, ex-deputado apela para Justiça Divina

O ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves (PMDB), que pode ser preso por não pagar pensão a um dos filhos, emitiu nota apelando para a “Justiça Divina”. O filho Pedro Eduardo Alves, de 20 anos, reivindica na Justiça quase R$ 1 milhão. Em 2014, quando era candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Henrique Eduardo Alves declarou patrimônio de R$ 12,4 milhões edit

247 - O ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves (PMDB), que pode ser preso por não pagar pensão a um dos filhos, emitiu nota apelando para a “Justiça Divina”, informa o portal Saiba Mais.

O juiz da 25ª Vara Cível de Natal, Ricardo Augusto de Medeiros Leite, oficiou o comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Coronel Alarico, para fazer cumprir mandado de prisão contra Henrique Alves, informa a reportagem.

O Saiba Mais informa também que “o primeiro documento teria sido expedido pelo juiz Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cívil, de São Paulo, em 23 de novembro e a prisão deve ser realizada no prazo de 30 dias”.

O filho Pedro Eduardo Alves, de 20 anos, reivindica na Justiça quase R$ 1 milhão. Em 2014, quando era candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Henrique Eduardo Alves declarou patrimônio de R$ 12,4 milhões.

Confira a nota:

“Não foi hoje que recebi a informação de um mandado de prisão judicial proferido numa ação, por pretensa falta de pagamento de pensão alimentícia a Pedro Henrique Alves, de 20 anos.

Faz seis dias e até agora não recebi qualquer intimação.

Estou tranquilo e com a consciência em paz que a Justiça de Deus e dos homens será feita.

Esse despautério promovido por Pedro Henrique e sua mãe de quem me divorciei – de forma consensual – há mais de 11 anos, deixando mais de 50% de meu patrimônio na época, não pode prosperar.

Pelo simples fato de que não tenho como pagar uma pensão de quase R$ 50 mil reais por mês.

É totalmente fora da minha realidade e da necessidade de um adulto que estuda com bolsa da Universidade nos Estados Unidos da América.

Quem conhece minha vida privada, que também sempre foi pública, sabe que nunca deixei faltar NADA a meus filhos. Afeto, atenção e amor principalmente.

Dos mais velhos sempre tive a solidariedade e compreensão. Hoje, lamento a postura de Pedro Henrique. Mas a seu desatino entrego também, à Justiça Divina.

A dos Homens, aguardo, o julgamento do recurso que já encaminhei através de meu advogado e, certamente, a justiça será feita.

Ao povo do Rio Grande do Norte – que me conhece como político e pai – meu agradecimento por tantas mensagens que já recebi com palavras carinhosas de poio e conforto nesta hora de dor.

Muito Obrigado!

A luta continua sempre!

Henrique Eduardo Alves”

