Com medo, Bolsonaro diz que só 'fala o que seu advogado orientar'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Acuado por conta das investigações da Polícia Federal (PF) sobre a trama golpista, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que só vai dizer o que advogado orientar. O ex-mandatário prestou depoimento à Polícia Federal.

"O assunto é o golpe de Estado, via estado de sítio, adiantando o que eu falaria lá. Mas só vou falar se o advogado me orientar a falar ou não falar, de acordo com o que ele tiver acesso aos autos. Pelo processo legal, eu tenho que saber do que eu estou sendo acusado, os advogados têm que ter acesso ao processo", disse ao Blog do Esmael.

continua após o anúncio

O ex-mandatário convocou um ato, marcado para o dia 25 de março na cidade de São Paulo. Bolsonaro disse que nomes como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) devem discursar no evento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: