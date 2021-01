Com medo da falta de vacinas, governadores discutem reservar 2ª dose da CoronaVac a quem já recebeu a 1ª

O Brasil tem dificuldades para importar insumo da China que permite o envase da CoronaVac no país e, consequentemente, sua distribuição. Gabbardo diz ter certeza de que o processo de vacinação no país será interrompido edit

247 - Com a iminente interrupção da vacinação contra Covid-19 em razão da dificuldade para a importação de insumo da China para o envase da CoronaVac no Brasil, governadores do país já discutem reservar e garantir a segunda dose do imunizante aos pacientes que já receberam a primeira, de acordo com Daniela Lima, da CNN Brasil.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), defende que os secretários de saúde sejam orientados a reservar as doses imediatamente.

Coordenador-executivo do Centro de Contingência contra a Covid-19 em São Paulo, João Gabbardo diz que "é certeza que o processo de vacinação não será ininterrupto".

