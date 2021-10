Com medo de condenação por crimes cometidos durante a pandemia, Bolsonaro faz aceno ao Judiciário

Depois de dizer que não cumpriria ordens do Supremo e de seus seguidores terem tentado invadir a sede do STF, Bolsonaro agora diz que o Poder Judiciário representa a democracia edit

247 - No mesmo dia em que a CPI da Covid fez a leitura do relatório que pede seu indiciamento por dez crimes, Jair Bolsonaro fez um aceno ao Poder Judiciário. O presidente, que no dia 7 de setembro chegou a dizer que não cumpriria as ordens do ministro Alexandre de Moraes, disse nesta quarta-feira (20)que que o Poder Judiciário representa "grande parte da nossa democracia".

"É muito bom estar entre amigos e, hoje, uma parcela considerável desses amigos são do Poder Judiciário. Vocês, sim, para nós, representam em grande parte a nossa democracia, a nossa cidadania e a nossa liberdade. O Brasil precisa, sim, de Justiça. Esse nosso Tribunal Rional Federal simboliza mais agilidade. Nós precisamos disso", afirmou durante solenidade no Palácio do Planalto para marcar a sanção do projeto de lei que criou o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, informa O Globo.

