Com medo de ser preso, Bolsonaro desautoriza atos em seu favor fora da Avenida Paulista

247 - Jair Bolsonaro pediu a seus apoiadores que não realizem atos públicos em seu favor no dia 25 de fevereiro, quando está programada uma manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, em São Paulo.

Em vídeo divulgado no X, ele pediu que o ato na Paulista seja "sério", "disciplinado" e "pacífico". Aos que não poderão comparecer, fez um apelo para que não se manifestem em outros municípios. "Não marquem e não compareçam em nenhum movimento fora da Paulista. Colaborem conosco", disse.

"Sem faixas e sem cartazes", reiterou o ex-ocupante do Palácio do Planalto.

Em 25 de fevereiro, Bolsonaro planeja congregar aliados e simpatizantes na Avenida Paulista, em São Paulo, após a recente ação da Polícia Federal destinada a apurar a tentativa de golpe de Estado.

- Dia 25, evento na Paulista, apenas.

- Grato pela compreensão.

- Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/MrxvXeig1f — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 16, 2024

