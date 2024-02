Com medo de ser preso, Bolsonaro passará por nova bateria de exames

Possibilidade de nova cirurgia será avaliada pelo doutor Antônio Macedo, que cuidou do ex-ocupante do Palácio do Planalto em todos os procedimentos desde os eventos de Juiz de Fora edit

247 - Alvo de diversos inquéritos na Polícia Federal (PF) que podem levar à sua prisão, o ex-ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), agendou uma bateria de exames para esta quarta-feira (28) em São Paulo, a fim de checar a viabilidade de uma nova cirurgia no intestino, informa o colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Os exames serão conduzidos pelo doutor Antônio Macedo, mesmo cirurgião que cuidou de todos os procedimentos de Bolsonaro desde os eventos ocorridos em Juiz de Fora, na campanha eleitoral de 2018. O profissional de saúde avaliará o estado do ex-presidente para uma cirurgia de correção de hérnia hiatal (condição em que parte do estômago impulsiona o músculo do diafragma).

A possibilidade de realizar tal cirurgia já havia sido considerada no ano passado, na mesma época em que Bolsonaro passou por outros dois procedimentos. No entanto, os médicos descartaram a necessidade naquele momento.

A nova bateria de exames, seguida da possibilidade de nova cirurgia, ocorre em um momento delicado para Jair, em que as investigações por envolvimento na trama de golpe de Estado já levaram a um mandado de busca e apreensão contra o ex-presidente há poucas semanas e as possibilidades de prisão crescem cada vez mais.

