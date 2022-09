Com medo de vitória de Lula, Bolsonaro diz que pode recompor valores que ele mesmo cortou do Farmácia Popular em 2023

Apoie o 247

ICL

247 - Em campanha eleitoral, desesperado pelas pesquisas que continuam apontando a vitória do ex-presidente Lula (PT) nas eleições deste ano, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pode reverter o corte que seu governo fez de 50% das verbas da Farmácia Popular que consta na proposta de Orçamento para 2023 enviada ao Congresso.

"Temos recursos porque não roubamos, tem dinheiro sobrando para atender a tudo isso. E será refeito agora pelo parlamento brasileiro e, se não for possível, nós acertaremos essa questão ano que vem", afirmou em entrevista à CNN divulgada nesta quinta-feira, 15.

Segundo ele, "ninguém precisa ficar preocupado”, pois jamais abandonaria os "mais humildes na busca de um remédio na Farmácia Popular".

Antes do desespero, o governo Bolsonaro cortou ao menos 50% no Farmácia Popular e também no programa Mais Médicos e na saúde indígena.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.