Com multa milionária, Moraes inviabiliza pagamento de aluguel de Bolsonaro pelo PL

As contas do PL atualmente estão bloqueadas e todos os valores vindos do fundo partidário estão sendo direcionados a pagar os R$ 23 milhões de multa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de aplicar uma multa de R$ 23 milhões ao PL fez com que o partido não pudesse, pelo menos neste momento, concretizar o plano de pagar o aluguel de uma casa a Jair Bolsonaro assim que ele deixar a presidência da República. A informação é da coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

>> Com dinheiro bloqueado, PL pode não pagar salário de R$ 39 mil prometido a Bolsonaro

As contas do PL atualmente estão bloqueadas e todos os valores vindos do fundo partidário estão sendo direcionados a pagar a multa. Apenas o dinheiro destinado ao pagamento de funcionários e de despesas administrativas já contratadas não será confiscado.

Desta forma, não será possível fechar novos contratos até o pagamento integral dos R$ 23 milhões - ou seja, não será possível fechar o aluguel de uma casa para Bolsonaro morar. A previsão do PL para quitar a multa é março, quando, em teoria, poderá ser assinado o contrato para uma nova moradia ao atual chefe do Executivo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.