Com novo PAC, governo Lula vai concluir obras inacabadas e atender prioridades de governadores

Apoie o 247

ICL

247 - A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior afirma que o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu discurso de posse, reunirá obras inacabadas e prioridades apresentadas pelos governadores, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Ela afirmou não haver ainda uma estimativa do quanto poderá ser gasto com a ação, mas sustenta que a emenda aprovada no final do ano passado dá as condições necessárias para haver recursos com essa finalidade.

Rui Costa, ministro da Casa Civil, empossado nesta segunda-feira (2), disse que o governo Lula vai tirar o país da "paralisia". Segundo ele, será dada prioridade a creches, escolas e postos de saúde.

Em seu discurso de posse neste domingo (1º), Lula afirmou que há mais de 14 mil obras paradas no país. "Vamos retomar o Minha Casa, Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil requer", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.