Com o preço da carne nas alturas, Zambelli diz que Bolsonaro tirou o Brasil da recessão

247 - Com o desemprego atingindo 12,4 milhões de brasileiros, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse que o Brasil, sob o comando de Jair Bolsonaro, está se recuperando da recessão.

"O Brasil, enfim, está se recuperando da maior recessão de todos os tempos. Sob o comando do Presidente @jairbolsonaro e do Ministro Paulo Guedes, o país está crescendo e voltará a ser um Gigante!", escreveu a parlamentar, num ano em que as principais proteínas da ceia de Natal ficarão fora da mesa dos brasileiros por conta do elevado preço da carne.

"Vamos acreditar no Brasil, pessoal. Feliz Natal é um gesto, um simbolismo. Feliz Natal para você, mesmo sem carne para algumas pessoas aí, mas continua com a liberdade e temos outras opções", disse Jair Bolsonaro, em mensagem de Natal aos brasileiros.