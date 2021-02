Com Pazuello, cargos ocupados por militares na Saúde saltou de 2,7% para 7,3%

247 - Levantamento feito pelas equipes do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e da deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) apontam a evolução da presença de militares em cargos do governo federal. Os dados vão desde janeiro de 2013 até setembro de 2020.

De acordo com os dados publicados em reportagem do Congresso em Foco, a presença de membros das Forças Armadas no Ministério da Saúde deu um salto com a nomeação do general Eduardo Pazuello para o comando da pasta. Em abril, último mês antes de Pazuello assumir o ministério, eles correspondiam a 2,7%. Já em setembro, com quatro meses da gestão de Pazuello, a presença passou a ser de 7,3%.

O órgão é alvo de severas críticas por conta da desastrosa política de combate à pandemia do novo coronavírus.

Ainda segundo os números, a Presidência da República é setor do governo com a maior presença de militares, com 15,1% do total. A pasta com a maior presença é o Ministério de Minas e Energia (10,8%), comandado pelo almirante Bento Albuquerque. O Ministério da Defesa não foi contabilizado. Os dados são do Portal da Transparência.

