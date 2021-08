Com PEC rejeitada, aliados de Bolsonaro dizem que ele teria topado acordo com o TSE

De acordo com um assessor próximo de Bolsonaro, apesar de novos ataques contra o TSE, a estratégia do chefe de governo agora é outra edit

247 - Diante da rejeição da PEC do voto impresso pela Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro “teria topado baixar as armas” e permitido que seus ministros busquem um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para “reforçar a integridade” das urnas eletrônicas. A informação é do jornalista Lauro Jardim, no Globo.

De acordo com um assessor próximo de Bolsonaro, apesar de novos ataques contra o TSE, a estratégia do chefe de governo agora é outra.

O acordo ainda não foi esboçado pelo Planalto. Apenas a decisão de iniciar a negociação.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE