Com pedido de vista, Lewandowski suspende julgamento que pode desbloquear bens de Lula

Ação apresentada pela defesa do ex-presidente está em julgamento virtual na Segunda Turma do STF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski pediu nesta segunda-feira (16) mais tempo para analisar uma das ações apresentadas pela defesa do ex-presidente Lula que pede o desbloqueio dos bens do petista.

O pedido de vista interrompeu o julgamento do processo na Segunda Turma do STF, que havia se iniciado no plenário virtual no último dia 6. A previsão era que o julgamento se encerrasse nesta segunda-feira.

Até o pedido de vista, somente o relator da ação, ministro Edson Fachin, havia enviado seu voto. Fachin considerou que o juiz federal Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato, não desrespeitou decisão do STF que tirou do Paraná as ações contra Lula ao manter o bloqueio dos bens. Ou seja, votou a favor da manutenção do bloqueio.

