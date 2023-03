Com pneumonia, Lula ignora recomendação médica e marca reunião com ministros e líderes do Congresso

Pela manhã, o médico do presidente, Roberto Kalil Filho, examinou o presidente no Alvorada e recomendou que Lula fizesse repouso nesta sexta edit

247 — Apesar de ter sido diagnosticado com pneumonia leve e recomendado a descansar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ignorou recomendação médica e convocou uma reunião com ministros e líderes para discutir a tramitação de Medidas Provisórias no Congresso, que está causando conflito entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, informou o jornal O Globo .

Pela manhã, o médico do presidente, Roberto Kalil Filho, examinou o presidente no Alvorada e recomendou que Lula fizesse repouso nesta sexta. A viagem de Lula à China, originalmente agendada para sábado, foi adiada para domingo.

Inicialmente prevista para a manhã, a reunião desta sexta foi adiada para mais tarde. A lista de participantes inclui vários ministros, como Rui Costa da Casa Civil, Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais, e líderes do governo na Câmara e no Senado.

