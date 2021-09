Com Portiolli, Fábio Faria imita Silvio Santos e zomba do dólar a R$ 6 (vídeo)

Ministro das Comunicações travou duelo com Celso Portiolli para ver quem imitava melhor Silvio Santos. Faria é genro do apresentador e dono do SBT edit

Por Guilherme Amado e Naomi Matsui, Metrópoles - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, travou um duelo com o apresentador Celso Portiolli, num almoço de família, no fim de semana, para ver quem imitava melhor Silvio Santos. O script de Faria, craque na imitação do sogro, incluiu até piada com o dólar a R$ 6.

“Você está fazendo o Show do Milhão porque o dólar está R$ 6. Se estivesse R$ 2, quem faria era eu e a Patrícia. Você sabe que R$ 1 milhão não vale nada, Celso”, diz Fábio Faria, imitando o dono do SBT.

Leia a íntegra no Metrópoles.

