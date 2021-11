Com promessa de venda da Petrobras, Novo lança Felipe d’Avila como pré-candidato à Presidência

Candidato prometeu vender Petrobras no primeiro dia de governo edit

Metrópoles - Felipe d’Avila, formalizado como pré-candidato à presidência pelo partido Novo, criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no lançamento de sua prévia de campanha e prometeu vender a Petrobras no primeiro dia de gestão, caso seja eleito.

Segundo ele, a estatal petroleira “foi fonte de corrupção em governos de esquerda” e se tornou mecanismo de “manipulação dos preços dos combustíveis”.

O cientista político ponderou ainda sobre assuntos como desemprego, educação, crise econômica e o aumento dos preços.

