Com quase um terço das urnas apuradas, eleição no Tocantins vai sendo definida no primeiro turno

Wanderlei Barbosa (Republicanos) tem cerca de 60% dos votos para o governo do estado edit

247 - O Tocantins tem por volta das 18h30 deste domingo (2) quase um terço das urnas apuradas. Wanderlei Barbosa (Republicanos) lidera a disputa pelo governo do estado com cerca de 60% dos votos. Em seguida aparece Ronaldo Dimas (PL), com aproximadamente 22%.

Senado

Lidera a disputa pelo Senado Professora Dorinha (União Brasil), com 51%. Em segundo lugar aparece Kátia Abreu (PP), com 16%.

Presidência

O ex-presidente Lula (PT) vai liderando no estado com quase 48%. Jair Bolsonaro (PL) tem 46%.

