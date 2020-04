Com R$ 169 milhões atrasados, Brasil tem a quarta maior dívida entre países membros da OMS

Revista Fórum - Os informes oficiais divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), no dia 31 de março, afirmam que o governo brasileiro não pagou as duas últimas contribuições regulares que deve fazer como país membro, referente aos anos de 2019 e 2020 – ou seja, ambas durante o governo de Jair Bolsonaro. A informação é da coluna do correspondente Jamil Chade, do UOL.

Assim como os demais membros, o valor da contribuição do Brasil para o orçamento da entidade é calculada de acordo com o peso que este tem na economia mundial.

A arrecadação da OMS é feita em duas moedas diferentes, para evitar que os valores sejam atingidos pela volatilidade do câmbio. Por isso, a dívida brasileira se divide em duas partes, uma no valor de 16,1 milhões de dólares, e a segunda no valor de 16,3 milhões de francos suíços. As duas dívidas juntas, e traduzidas em reais, significariam cerca de 169 milhões.

Leia a íntegra na Fórum.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso