Com rejeição em alta, Ciro espalha fake news e apaga governo golpista do MDB

247 - O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, escreveu 'fake news' em seu Twitter nesta quarta-feira (6) sobre os governos petistas na década de 2010.

Ciro classificou como 'rigorosa verdade' que o Brasil 'cresceu zero' entre 2010 e 2020 e atribuiu tal situação a supostos 'sete anos de PT' no poder: "É verdade ou mentira que o Brasil entre 2010 e 2020 cresceu ZERO? Aqui são 3 anos de Bolsonaro e 7 anos de PT. Isso é rigorosa verdade", publicou.

É verdade ou mentira que o Brasil entre 2010 e 2020 cresceu ZERO? Aqui são 3 anos de Bolsonaro e 7 anos de PT. Isso é rigorosa verdade. July 6, 2022





O pré-candidato, no entanto, omitiu que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada do cargo devido a um golpe em 2016 e, desde então, o partido não teve representatividade no comando do país.

Pelo contrário, quem assumiu foi um dos arquitetos do golpe, Michel Temer (MDB), que mudou radicalmente linha de estratégia a ser seguida pelo governo com reformas neoliberais que abriram os caminhos para a piora das condições de vida dos brasileiros. Posteriormente a 2019, essas estratégias foram mantidas e aprofundadas por Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, Ciro, que vê sua rejeição crescer ao ponto de encostar em Bolsonaro no quesito, também ignorou o fato de Dilma ter apenas governado até 2014, sendo sabotada a partir de 2015 por figuras do Legislativo e Executivo.

