Com saída de Dallagnol, chefia da Lava Jato em Curitiba deverá ficar com procurador da equipe de Augusto Aras

247 - O vácuo deixado pela saída de Deltan Dallagnol do comando da força-tarefa da lava Jato no Paraná deverá ser ocupado pelo procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira, que integra o grupo de trabalho da Lava Jato da Procuradoria-Geral da República (PGR), de responsabilidade da subprocuradora-geral Lindôra Maria Araújo. Segundo reportagem da CNN Brasil, a confirmação da mudança deve ser feita ainda nesta terça-feira (1).

De acordo com reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, Dallagnol e Oliveira teriam informado ao Ministério Público Federal (MPF) o interesse na troca de funções. Oliveira já havia atuado junto a Lava Jato como membro do grupo de trabalho da Lava Jato da ex-procuradora-geral Raquel Dodge e considerado um especialista em colaborações premiadas, além de atuar como auxiliar em assuntos criminais junto à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A troca no comando da força-tarefa da Lava Jato no Paraná é vista como positiva por integrantes da PGR em função das denúncias de excessos e irregularidades cometidas ao longo das investigações e que foram reveladas por reportagens do Intercept Brasil. O atual procurador-geral da República, Augusto Aras, é um dos críticos do métodos utilizados pela lava Jato.

