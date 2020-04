Com sistema de saúde em colapso, Manaus terá hospital de campanha

Revista Fórum - Com o sistema de saúde em colapso, a cidade de Manaus, no Amazonas, receberá o segundo hospital de campanha do governo federal no país. A iniciativa foi anunciada neste sábado (11) pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Ao visitar as obras do hospital de campanha de Águas Lindas, em Goiás, Mandetta disse que assinará a ordem de serviço no domingo (12). O hospital de Manaus terá a mesma capacidade da unidade goiana, 200 leitos adaptáveis para unidades de tratamento semi-intensivas, com tubulação e suporte para respiradores.

