Comandante da Aeronáutica curte postagens a favor da reeleição de Bolsonaro

As curtidas do comandante da Aeronáutica vão desde o apoio à reeleição de Bolsonaro até ataques a esquerda e a cantora Anitta edit

Apoie o 247

ICL

Guilherme Amado, no Metrópoles - O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, curtiu no Twitter postagens em apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. “Top demais. Bolsonaro 2022”, disse uma delas, feita em resposta a uma postagem do militar.

Em outra, um seguidor de Baptista Junior disse: “é lindo de se ver nosso brasil (sic) já está dando certo @jairbolsonaro @faboficial vamos com tudo 2022 será o ano de muitas vitórias” em resposta a um post seu. O comandante também curtiu o tuíte.

Baptista Junior também aprovou um tuíte do deputado Helio Negão, do PL do RJ, na qual o parlamentar dizia “Deus está no Controle de tudo”, seguido pelas hashtags #minhacoréobrasil #depheliolopes #FECHADOCOMBOLSONARO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O brigadeiro voltou a curtir postagens sobre temas que no passado já atraíam sua atenção, como ataques à esquerda. Ele gostou de um post que fazia piada com Guilherme Boulos, líder do PSol. “Ufa, levei um susto! Olhando rápido achei que esse do lado era o Boulos”, disse um seguidor do militar ao comentar uma foto que Baptista Junior tinha postado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa no Metrópoles.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE